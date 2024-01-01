Прокуратура требует дооснастить кабинеты ОБЖ в школах Яльчикского округа

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Проблема была выявлена в ходе проверки. Так, выяснилось, что в Новобайбатыревской средней общеобразовательной школе нет сейфа, комплекта массо-габаритных моделей оружия, стрелкового тренажера, учебных макетов и плакатов. Недоставало и других пособий, необходимых для преподавания ОБЖ. Похожие нарушения обнаружились в шести школах округа, сообщают в прокуратуре республики.

Представления, внесенные в адрес руководителей образовательных организаций, не были исполнены в полной мере «в связи с отсутствием достаточного финансирования». Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием о выделении средств и оснащении школ.

Опубликовано: 23 января 2024 г.


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