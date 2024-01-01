В Чебоксарах открылась новая площадка для активных людей

Штаб добрых дел

Главным богатством нашей республики, о чем неоднократно говорил и Глава региона Олег Николаев, являются люди — неравнодушные и активные, которые стараются сделать родной край еще лучше, богаче, краше. И для того, чтобы их идеи, инициативы были услышаны, в Чебоксарах открылся Штаб общественной поддержки.

Универсальное пространство

Сразу скажем, что Штабы общественной поддержки уже работают в Амурской, Челябинской, Брянской, Курской, Пензенской, Ленинградской областях и ряде других регионов. По сути, это многофункциональные площадки, где можно заявлять не только свои гражданские инициативы, но и обращаться с проблемными вопросами, реализовывать образовательные проекты, проводить общественные встречи, мастер-классы, вебинары. Можно сказать, что это универсальные пространства для поддержки молодых лидеров и лидеров общественного мнения, новых политиков, всех социально активных граждан.

«Здесь можно реализовать очень большой спектр возможностей. Но главное — здесь мы объединяемся. Объединяемся для решения важных задач. Для того чтобы сформировать внятный твердый курс развития нашей страны. Мы объединяем усилия людей всех национальностей, всех вероисповеданий, всех политических площадок, всех, кто разделяет этот курс», — сказал на открытии штаба Олег Николаев.

С одной стороны, такое значительное событие, как открытие Штаба общественной поддержки, мероприятие в полной мере официальное. Об этом можно судить по приглашенным лицам, среди которых руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, президент Федерации шахмат Московской области, чемпион мира по рапиду и блицу, международный гроссмейстер Сергей Корякин, председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков, председатель регионального избирательного штаба в поддержку кандидата в Президенты Владимира Путина, ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова Андрей Александров.

Но, с другой стороны, создалось ощущение, что на открытии собрались близкие по духу и взглядам люди, чтобы обсудить общее дело в неформальной обстановке. Эту мысль подкрепили слова Александра Сидякина о том, что была договоренность провести мероприятие в формате «без галстука». «Наша работа направлена на людей, и мы хотим показать нашу открытость, доступность и решили собраться сегодня без излишнего официоза», — сказал он.

Александр Геннадьевич рассказал об основных причинах открытия подобных штабов в стране. «Мы долго шли к этому, — заявил Сидякин. — И работаем по многим направлениям: оказываем поддержку участникам СВО, даем возможность нашей молодежи найти дело по душе, решаем частные вопросы. Но основная задача Штабов общественной поддержки — дать социально активным гражданам возможность реализовать свои проекты и идеи».

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Штаб общественной поддержки, несомненно, принесет свои плоды по всем направлениям, начиная с победы в специальной военной операции и заканчивая вопросами реализации больших и малых проектов и в нашей республике, и в России. Потому что благодаря твердой позиции Президента мы сегодня ускоренно претворяем все задачи по развитию страны и реализации национальных целей, направленных на улучшение качества нашей жизни».

Такие штабы открыты в 77 регионах страны. И, по словам Александра Сидякина, они являются отражением того, что волнует сегодня наше общество. Штаб общественной поддержки также в полной мере является выразителем национальной идентичности. «Чувашия — одна из национальных республик. Она имеет свои особенности, свой государственный язык. Мы все это будем учитывать в работе штаба. Здесь появятся возможности для организаций, чья деятельность связанна с межнациональными отношениями», — отметил Сидякин.

Ход конем

Как мы уже говорили, ШОП — универсальная площадка. Уже сегодня здесь проводятся мастер-классы по плетению маскировочных сетей, стартовал проект по изучению чувашского языка для всех желающих, открылась фотовыставка Героев России родом из Чувашии. Также проходят консультации семейного психолога.

И если вы вдруг задались вопросом, почему на открытие штаба пригласили чемпиона мира по шахматам Сергея Карякина, то вот вам простой ответ — при ШОПе будет действовать шахматный клуб. Сергей Александрович уже провел сеанс одновременной игры по быстрым шахматам с нашими лучшими юными шахматистами. Приятно было наблюдать восторг и блеск в глазах детей, которые завороженно следили за каждым действием именитого российского гроссмейстера. В такие моменты думаешь, что только ради этого и стоило создавать штаб.

Более того, во всех открытых штабах запускается всероссийский шахматный турнир между региональными ШОПами. Финал состоится в конце января в Москве. «Штаб общественной поддержки делает много добрых правильных дел. Конечно, в центре внимания сейчас поддержка специальной военной операции, но в целом приятно, что не забывается и развитие спорта, в частности, детского. И для меня особенно приятно, что здесь будут представлены шахматы», — отметил Карякин.