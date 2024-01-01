Волонтер из Чувашии рассказал Президенту России, как идет проверка подписей

17 января Владимир Путин посетил свой избирательный штаб, где пообщался с сопредседателями штаба, среди которых актер и режиссер Владимир Машков и спикер парламента ДНР полковник Артем Жога, а также поговорил с волонтерами. Студент Чебоксарского политеха Илья Денисов, прошедший по конкурсу отбор на стажировку в московском штабе, рассказал Путину о том, как проводится дополнительная проверка поступивших из регионов подписей в поддержку кандидата в Президенты. Владимир Путин поблагодарил волонтеров за работу и подчеркнул, что у всех собравшихся одна общая задача — укрепление Отечества.