ВЛАДИМИР ПУТИН,

Президент России:

«В ходе прямой линии я старался смотреть еще на экраны слева, справа и хотел отреагировать на одно сообщение, но не успел, потому что пошли другие вопросы. А оно было таким, небольшое, но в заключение было написано: не буду за вас голосовать. Я вот в связи с чем это вспомнил. Во-первых, очень важна всегда обратная связь. Второе — нерешенных проблем у нас гораздо больше, чем решенных. И людей, которые требуют особого внимания с нашей стороны, очень много. Да, у нас немножко приподнялась реальная заработная плата, но людей, живущих на скромной планке, особенно семей с детьми, еще очень много. И нам очень многое нужно сделать. И ни в коем случае нельзя воспринимать болезненно любую критику в наш адрес, а нужно воспринимать это как руководство к действию. Нужно быть благодарным людям за то, что они обращают внимание на те вопросы, которые мы еще не решили».