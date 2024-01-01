Депутаты Госдумы РФ предложили указывать вес товара на ценниках крупным шрифтом

Тогда покупатель будет ясно представлять, что берет и почем, пишет «Российская газета».

В случае принятия законопроекта лупа придирчивому покупателю больше не понадобится — вес товара будет указан крупно. Это лишает продавцов излюбленной уловки — писать вес на этикетках таким образом, чтобы он не бросался в глаза. Многие уже заметили, что торговцы начали активно играть с цифрами, указывая цену, например, за 100 граммов или за 900 граммов. Некоторые люди удивляются, почему такая дешевая колбаса, берут, а на кассе узнают правду.