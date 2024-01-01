Хмель и животноводство — в тренде

Два агропроекта вошли в портфель перспективных проектов устойчивого развития Чувашии. Решение об этом принято по итогам стратегической сессии «ESG — проектирование Чувашской Республики».

Первый касается создания новых востребованных горько-ароматических сортов хмеля. Он уже находится на стадии реализации — с 2023 года в регионе действует Центр компетенций в хмелеводстве, на базе которого создается инфраструктура для развития отрасли.

В частности, заложены маточники, открыта лаборатория по комплексному анализу культуры, ведется работа по созданию новых сортов. Задача — до 2035 года вывести шесть востребованных горько-ароматических сорта хмеля и провести генетическую паспортизацию пяти сортов.

Второй проект посвящен внедрению системы энергоэффективных технологий в молочном животноводстве, он тоже уже реализуется на базе ООО «ЧебоМилк». Цель разработчиков — распространить практику организации по использованию вторичных источников тепловой энергии от КРС и применению экономичных систем для охлаждения молока.