Хмель и животноводство — в тренде

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Два агропроекта вошли в портфель перспективных проектов устойчивого развития Чувашии. Решение об этом принято по итогам стратегической сессии «ESG — проектирование Чувашской Республики».
Первый касается создания новых востребованных горько-ароматических сортов хмеля. Он уже находится на стадии реализации — с 2023 года в регионе действует Центр компетенций в хмелеводстве, на базе которого создается инфраструктура для развития отрасли.
В частности, заложены маточники, открыта лаборатория по комплексному анализу культуры, ведется работа по созданию новых сортов. Задача — до 2035 года вывести шесть востребованных горько-ароматических сорта хмеля и провести генетическую паспортизацию пяти сортов.
Второй проект посвящен внедрению системы энергоэффективных технологий в молочном животноводстве, он тоже уже реализуется на базе ООО «ЧебоМилк». Цель разработчиков — распространить практику организации по использованию вторичных источников тепловой энергии от КРС и применению экономичных систем для охлаждения молока.

Опубликовано: 18 января 2024 г.


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