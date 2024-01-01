Гостей в Чувашию приезжает все больше

Численность визитеров в крупных населенных пунктах Чувашии с декабря прошлого года по начало нынешнего января выросла на 10% к тому же уровню 2023 года. Такую статистику приводит пресс-служба Минэкономразвития республики со ссылкой на одного из операторов мобильной связи.

Чаще всего на улицах наших городов можно было встретить приезжих из Москвы, Татарстана и Марий Эл, а также Нижегородской и Самарской областей. 28-29 декабря стали самыми популярными днями для поездок по региону. Наибольший дата-трафик пришелся на столицу республики. В среднем туристы использовали в Чебоксарах по 2,1 гигабайта трафика — это самый высокий показатель среди городов региона. Такого объема данных достаточно для того, чтобы полностью посмотреть фильм «Отпуск по обмену» в HD-качестве.

Вторую позицию рейтинга занимает старинный Алатырь. На третьем месте по интернет-активности туристов — Новочебоксарск с его Соборной площадью, зоопарком и мостом через Волгу. Главными рекордсменами по времени в сети стали приезжие из Магаданской области, Камчатки и Якутии. В среднем зимние путешественники из этих регионов за время поездки прокачивают по 1,2 гигабайта.