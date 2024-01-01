СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ,

вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии:

«В прошлом году на селе реализовали на десять проектов инициативного бюджетирования меньше, чем было запланировано — 1055 на 1,4 млрд рублей. Были отказы жителей и недоработки самих муниципалитетов. Может, информировали неактивно, вовремя закупки не объявили, подрядчики не откликнулись… В итоге в Моргаушском, Шумерлинском, Мариинско-Посадском и Козловском округах не все одобренные заявки смогли выполнить. В 2024-м предстоит большая работа: на очереди к исполнению 1500 инициативных проектов. Такого количества нет ни в одной точке нашей страны — спасибо жителям за активность и Главе региона за меры поддержки (из республиканского бюджета софинансируется 60 или 80% стоимости проекта в зависимости от результативности округа). Инициативы сельчан — показатель возрождения жизни на селе, будем оказывать этому всяческую поддержку».