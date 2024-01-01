За выходные в Чувашии сгорело шесть бань

Под старый Новый год собралась в баню 46-летняя жительница деревни Вурманкасы Чебоксарского округа. Но планы, увы, не сбылись — ближе к вечеру в парной начался пожар. Огонь быстро распространился на другие дворовые постройки, затем перекинулся на крышу двухэтажного дома. На ликвидацию пожара у спасателей ушло больше часа, и жилой дом им удалось отстоять. Еще пять бань сгорело в выходные в городах Чебоксары, Алатырь, а также в Чебоксарском, Красноармейском округах, сообщают в пресс–службе Управления МЧС по Чувашии. Основная причина таких пожаров — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.