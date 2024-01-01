В Росреестре Чувашии оформили часовню площадью меньше двух квадратных метров

В один день здание было поставлено на государственный кадастровый учет и зарегистрировано право собственности.

Владелец часовни — религиозная организация «Спасо-Преображенский православный женский монастырь г. Чебоксары Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Православной церкви (Московский патриархат)».

Часовня в древне-русском стиле построена в Чебоксарах в районе залива в 1993-1996 годах. Примечательной особенностью Владимирской горки, на которой стоит часовня, является некрополь, самый древний из имеющихся ныне на территории города.

«Это самое маленькое здание в нашем женском монастыре. Оно построено в память о погребенной здесь чебоксарской знати. Рядом находится усыпальница семьи известного купца Ефремова. На очереди у нас еще два здания, на которые мы оформляем документы. Хотим, чтобы в нашем монастыре все документы на недвижимость были в порядке», — поделилась настоятельница Спасо-Преображенского православного женского монастыря игуменья Сергия.

Фото Росреестра по Чувашии