Росреестр составил рейтинг самых больших по площади домов Чувашии

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Рейтинг городов, где находятся самые большие по площади новые многоквартирные дома нашей республики, составили в Росреестре Чувашии.
Всего в 2023 году было оформлено 47 многоэтажек, которые были введены в эксплуатацию и поставлены на государственный учет с отдельными кадастровыми номерами. На первом месте ожидаемо оказался город Чебоксары: здесь по улице Прокопьева, 7, корпус 1 был построен дом с переменной этажностью (6-10 этажей), который занимает 43130 кв. м. В 2023 году он оказался лидером по площади среди новых жилых зданий.
В Новочебоксарске самым большим по площади является дом № 50б по улице Советской. У него тоже переменная этажность (11-15-17 этажей), площадь — 20318 кв. м. На третьем месте — Цивильск. Самый большой дом здесь возвели по улице Просвещения под номером 48. Восьмиэтажное здание занимает 15195 кв. м.
Четвертым городом стал Канаш — пятиэтажка площадью 8199 кв. м. находится по улице 30 лет Победы, 81. И завершает пятерку лидеров поселок Вурнары, где по переулку Зеленый «прописался» дом № 11 площадью 2768 кв. м. Это кирпичная пятиэтажка. Кстати, самым маленьким многоквартирным строением оказался дом в селе Янтиково, у одноэтажного здания всего 277 кв. м.

Опубликовано: 15 января 2024 г.


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