В Цивильском округе на кадастровый учет поставлены 675 дачных участков

В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах 675 земельных участков и 51 объекта капитального строительства, установленных в рамках комплексных кадастровых работ на территории садоводческих товариществ Цивильского округа. Межевание проводилось за счет садоводов.

«Комплексные кадастровые работы можно проводить не только за счет государства. Их могут заказать за свои личные деньги члены гаражных кооперативов, садоводческих товариществ и даже жители одной улицы, собрав коллективно необходимую сумму. Благодаря массовости межевание обходится гораздо дешевле. По инициативе председателя регионального отделения «Союза садоводов России» Екатерины Трушковой комплексные кадастровые работы на коммерческой основе были проведены сразу в трех садоводческих товариществах Цивильского округа», — рассказала начальник отдела Управления Росреестра по Чувашии Наталья Павлова.

В течение 2023 года кадастровые работы проводились в СНТ «Вишенка», «Стройиндустрия» и «Виктория». Устанавливались границы земельных участков, готовились технические документы на садовые дома и строения на территории девяти кадастровых кварталов.

«Была проделана очень большая и кропотливая работа. Я разъясняла каждому садоводу преимущества таких массовых работ, вместе выбрали надежного кадастрового инженера, собрали все правоустанавливающие документы, нашли всех собственников земельных участков, чтобы ни один из членов СНТ не остался в стороне, и все границы дачных участков были установлены. Кроме того, мы не просто отмежевали участки, но и подготовили технические документы на садовые дома. Я очень рада, что работы благополучно завершены и все необходимые сведения загружены в единую базу данных. Благодаря ККР мы смогли расширить улицы в садоводческих товариществах, так как за долгие годы некоторые садоводы захватили часть общественных земель. Теперь же мы навели порядок и участки встали в свои законные границы», — поделилась председатель Чувашского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Екатерина Трушкова.

На данный момент многие члены СНТ подают документы на регистрацию права собственности, так как на руках у них были лишь государственные акты или свидетельства о наследстве. Как отметила Трушкова, комплексные кадастровые работы планируют провести еще в нескольких СНТ Цивильского округа.