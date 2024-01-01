Чебоксарец «с размахом» отметил рождение дочки

Праздник с последствиями

Сев за руль в нетрезвом виде, горожанин стал фигурантом уголовного дела. Он также может лишиться грузового автомобиля. Соответствующее ходатайство направлено дознавателем в суд.

Вечером 30 декабря на улице Привокзальной в Чебоксарах в инкассаторскую машину, приехавшую за выручкой в магазин, врезалась ГАЗель. Свидетелем ДТП стал местный житель. Сначала он услышал характерный скрежет металла, а потом его внимание привлек мужчина, который вышел из поврежденного грузовичка и, шатаясь, поковылял на противоположную сторону улицы. Вскоре водитель вернулся и попытался завести свою ГАЗель. Испугавшись за машину (могло произойти возгорание), очевидец забрал у него ключи и передал экипажу госавтоинспекции, прибывшему на место ДТП.

Выяснилось, что 31-летний мужчина в мае 2023 года уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение: был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен прав на полтора года. В этот раз он сел за руль ГАЗели «под градусом» на радостях — отмечал рождение дочки. Не справившись с управлением, совершил ДТП. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Чебоксары, за повторную езду в нетрезвом виде в отношении новоиспеченного родителя возбуждено уголовное дело, к тому же дознавателем направлено в суд ходатайство об аресте автомобиля. Такой вот «праздник»…