В Чувашии устанавливаются обстоятельства ДТП с участием двух троллейбусов

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Помятый троллейбус отбуксировали с остановки только спустя несколько часов. Фото Прокуратуры Чувашии

На проспекте было скользко?

В пятницу, около 6.40 утра, на остановке «Улица Николаева» в Чебоксарах столкнулись два троллейбуса. По информации МВД по Чувашии, водитель троллейбуса пятого маршрута наехал на стоявший троллейбус девятого маршрута.

Предварительно, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции. Помощь медиков потребовалась 25-летнему водителю троллейбуса — предполагаемому виновнику аварии и пяти пассажирам транспортных средств. Пострадали в основном люди из стоявшего троллейбуса. По всей вероятности, в момент столкновения они продвигались к выходу по салону. Водителей освидетельствовали, они были трезвые. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ход проверки по факту ДТП взяла на контроль прокуратура Ленинского района Чебоксар. В тот же день на месте происшествия побывал прокурор района Виктор Иванов.

Ближе к вечеру в МВД по Чувашии уточнили: обошлось без серьезных травм. После оказания медицинской помощи всех обратившихся отпустили домой. По словам предполагаемого виновника ДТП, подъезжая к остановке, он притормозил, но не сумел остановить троллейбус на скользкой дороге и избежать столкновения с «девяткой».

Опубликовано: 16 января 2024 г.


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