В России сейчас порядка 12 млн добровольцев, а социально ориентированных некоммерческих организаций — почти 10 тысяч. Многие из них, участвуя в различных конкурсах, получают денежную помощь от региона или муниципалитета на воплощение своих добрых дел — нужных и важных проектов. Ранее эти средства приравнивались к доходу, и за них приходилось платить налог 13%. Но с 1 января 2024 года согласно закону, подписанному Президентом страны, получателей такой поддержки, включая волонтеров, освободят от уплаты НДФЛ за гранты.

Как уточняют в Минэкономразвития России, где разработали соответствующую процедуру, норма закона касается и тех средств, что идут на оплату стоимости проезда к месту проведения соревнований, конкурсов и других мероприятий и обратно, питания и временного размещения.

Кроме того, если добровольцу необходимо медобследование или платное обучение для начала своей деятельности, теперь он может получить компенсацию. С полным перечнем поддержки тех, кто по зову сердца решил помогать другим, можно ознакомиться на платформе Добро.рф. Кстати, благодаря закону уточнен и состав большой волонтерской «семьи», а к миссии активистов добавилось еще и увековечение памяти погибших при защите Отечества.