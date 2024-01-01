В капюшоне — без шансов: пешеход не заметил приближающийся автобус…

19 октября в предрассветный час немолодой водитель автобуса направлялся в парк, чтобы пройти предрейсовый осмотр и выехать по заказу в Новочебоксарск. Поворачивая с проспекта Мира в сторону остановки «Новый автовокзал», он заметил, что один из пешеходов, переходивших дорогу, практически дошел до тротуара, и продолжил движение. В следующую секунду водитель почувствовал удар, а потом автобус переехал колесами через какое-то препятствие. Оказалось, через дорогу в этот момент, на разрешающий сигнал светофора, шел не один, а два пешехода…

Второго человека, немного отставшего от первого, автобусник, по трагическому стечению обстоятельств, не заметил. И сам молодой мужчина был в наброшенном на голову капюшоне, что тоже ограничило обзор и свело к минимуму шанс среагировать на стремительно приближавшуюся опасность.

…Выбежав из кабины, чебоксарец увидел под колесами человека. К приезду «скорой» 35-летний работник одного из предприятий Чебоксар уже не подавал признаков жизни.

63-летний новочебоксарец, совершивший наезд, находился в таком шоке, что не смог пройти проверку на трезвость на месте совершения ДТП. Мужчину так трясло, что он был не в состоянии правильно выдохнуть воздух в трубку алкотестера, исследование в итоге пришлось проводить в медицинском учреждении. Виновник наезда оказался трезв, впрочем, как и пешеход.

Отделом по расследованию ДТП Следственного управления МВД по Чувашии водителю было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

По информации следователя отдела старшего лейтенанта юстиции Алексея Патшина, еще в ходе расследования уголовного дела обвиняемый продал машину и перечислил семье погибшего 300 тысяч рублей в качестве компенсации материального вреда. Ленинский районный суд г. Чебоксары признал мужчину виновным в инкриминируемом деянии и приговорил к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Решение суда еще не вступило в законную силу…

Да, точка в этом деле, можно сказать, поставлена, виновник наказан, но хотелось бы вернуться к злосчастному капюшону, который по прежнему очень популярен у молодежи в качестве альтернативы обычному головному убору. Напоминаем, что при переходе дороги оставаться в капюшоне смертельно опасно, так как он мешает полному обзору проезжей части! И зеленый, разрешающий, сигнал светофора тоже не гарантирует стопроцентную безопасность. Только сняв капюшон и убедившись, что приближающие транспортные средства остановились, можно продолжать движение. Госавтоинспекция не рекомендует также пешеходам пользоваться на переходах сотовым телефоном либо зонтом и полностью сосредоточиться на окружающей обстановке. Сами видите, насколько дорого может стоить пренебрежение правилами дорожного движения…