Минфин Чувашии продолжает информировать жителей республики о том, как уберечься от мошенников

На этот раз сотрудники министерства сделали это с помощью интернет-платформы «Мошеловка.рф».

Создана платформа весной 2021 года, ее эксперты не только собирают информацию о преступных схемах аферистов и передают ее в Центробанк и правоохранительные органы, но и рассказывают людям, как действовать, если их хотят обмануть. Отдохнув от празднования Нового года, мошенники с новыми силами возьмутся за обманные схемы, утверждает куратор платформы «Мошеловка.рф» Алла Храпунова.

❗️ Ожидается рост ловушек для людей, ищущих удаленную работу. Имейте в виду: предложения «поднять» денег в непрозрачных делах не только кажутся подозрительными, но и являются опасными для вашего собственного кошелька.

❗️ Также не стоит доверять рассказам, что можно легко заработать сразу много на чем-то пустяковом, вроде перевода больших сумм через свою карту. Искушение получить доход после новогодних трат велико, однако согласие приведет к еще большим потерям.

❗️ Во время зимних каникул, считает эксперт, многие сидят в соцсетях, выкладывая фотографии из отпуска и рассматривая украшенные дома знакомых. Мошенники легко копируют аккаунты популярных блогеров, завлекая в свои сети подписчиков: то обещают ценный приз за выигрыш в псевдоконкурсе, то просят материальную помощь в связи с выдуманной проблемой. Проверяйте названия аккаунтов и не отправляйте никому личные данные и деньги!

❗️ В начале года аферисты могут обманывать желающих купить жилье, обещая доверчивым клиентам помочь получить ипотеку с минимальным первоначальным взносом. Обращайтесь только к надежным игрокам рынка!

❗️ Аферисты любят «играть» с налогами, поэтому наверняка стоит ожидать писем с напоминаниями их оплатить. Конечно, это липовые предлоги для кражи денег, ведь все должны знать, что уведомления такого рода приходят только в личные кабинеты налогоплательщиков и на госуслугах.

❗️ Новая популярная схема злоумышленников набирает обороты: вам звонят с предложением продлить сим-карту, якобы срок договора с оператором связи истекает. Помните: они бессрочны! Не доверяйте обманщикам, а если сомневаетесь, звоните в службу поддержки оператора по официальному номеру.

❗️ Мошенники начали подделывать аккаунты крупных банков в мессенджерах, рисуя «синие галочки» — знак подтверждения официального профиля. Притворяясь сотрудниками банков, они обрабатывают жертв разными способами, пытаясь заполучить их средства.