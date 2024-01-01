В Чебоксарах планируют построить снегоплавильную станцию

Как сообщает Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики, проект после доработки зашел на повторную госэкспертизу: помимо результатов инженерных изысканий специалисты также проверят достоверность сметной стоимости.

Проектом предусмотрено строительство между проспектом Тракторостроителей и речкой Кукшум снегоплавильной установки с площадками временного накопления снега и хранения илового остатка. Талая вода будет сбрасываться на очистные сооружения. В теплое время года очищенный сток направят в речку Кукшум, в холодное — в городскую хозфекальную. Вода из резервуара очищенного стока будет использоваться для полива территории и запуска снегоплавильной установки. В административно-хозяйственном здании разместятся диспетчерская, комнаты для рабочих, приема пищи, сушки спецодежды, хранения инвентаря, санузел.