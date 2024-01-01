В Мариинско-Посадский центр социального обслуживания поступило 10 швейных машинок

Как сообщает Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики, машинки приобретены на средства, полученные через грантовый конкурс «Бережливое сознание» для реализации экологического проекта «Природы верные друзья». Теперь дети будут шить мешки для сменной обуви, пеналы, пакеты и другие необходимые в обиходе принадлежности из экологически чистой ткани. Занятия в центре социального обслуживания населения готовятся проводить опытные наставники — «серебряные» волонтеры.

Напомним, 2024 год в Чувашии объявлен Годом экологической культуры и бережного природопользования.