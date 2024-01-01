ЕГЭ и ОГЭ пройдут в привычные сроки

Минпросвещения России и Рособрнадзор утвердили сроки проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2024 году, а также перечень принадлежностей, которые можно использовать для выполнения заданий на экзаменах.

Досрочный период для сдающих ЕГЭ продлится с 22 марта по 22 апреля, а основная сдача экзаменов намечена с 23 мая по 1 июля. Дополнительный период предусмотрен с 4 по 23 сентября.

В свою очередь, для выпускников 9-х классов проведение ОГЭ также разделено на три части: досрочная (с 23 апреля по 18 мая), основная (с 21 мая по 2 июля) и дополнительная (с 3 по 24 сентября). После общественных обсуждений экзамены для девятиклассников, которые были запланированы на 24 и 25 мая 2024 года, перенесены из-за празднования традиционных «Последних звонков». Стоит отметить, что ОГЭ и ГВЭ по информатике в девятых классах в основной период сдачи экзаменов пройдут в течение трех дней (27 мая, 11 июня и 14 июня) в связи с использованием компьютерного оборудования, сообщили в Минобразования Чувашии.

Также определенные ограничения ожидают школьников на ОГЭ по математике — в нынешнем году им запретят пользоваться непрограммируемым калькулятором.