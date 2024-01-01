Открылась общественная приемная штаба поддержки кандидата в Президенты Владимира Путина

Свои пожелания и наказы кандидату в Президенты страны Владимиру Путину можно передать по телефону 8-800-301-21-85, по электронной почте vopros@putin2024.ru либо лично посетив общественную приемную по адресу: Москва, ул. Покровка, 47. Время работы — со вторника по субботу с 10:00 до 17:00.
Читайте также:
Цитата номера
Обращение Президента России Владимира Путина
Владимир Путин: Пик эпидемии еще не пройден
Владимир ПУТИН: «Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем»
Владимир Путин предложил ряд новых инициатив по поддержке малого и среднего бизнеса
Цитата номера
Владимир Путин провел совещание с главами регионов по вопросам противодействия распространению корон...
Нельзя забегать вперед, но пора подумать и о постепенном выходе из режима ограничений