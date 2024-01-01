На экспозиции Чувашии на ВДНХ не бывает скучно

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве экспозиция Чувашии продолжает притягивать внимание посетителей. Сразу после новогодних каникул на стенде республики начнет свою работу Министерство культуры Чувашии.

Как рассказала руководитель ведомства Светлана Каликова в своем видеоприглашении, на протяжении почти трех недель учреждения культуры Чувашии будут предлагать гостям выставки различные культурные активности. Так, на площадке республики научат чувашской вышивке, расскажут о секретах создания национальных головных уборов и костюмов, дадут мастер-классы по хореографии, кукловождению и гриму. Интересные мероприятия проведут музеи, театры, библиотеки. Во время недель культуры Чувашии на ВДНХ также выступят чувашские артисты и музыканты, пройдут обрядовые интерактивные программы и поэтические баттлы, в которых могут поучаствовать все желающие.

Затем эстафету гостеприимства на экспозиции Чувашии подхватит министерство сельского хозяйства республики. Как обещают в ведомстве, в течение трех недель – с 29 января по 18 февраля, в 75 павильоне ВДНХ будет агрозалипательно. На презентации проекта «Чувашия кормит» представят самые «вкусные» агродостижения региона. Здесь, например, можно будет через VR-технологии увидеть, как производится мед и гранулируется хмель, как работает энергоэффективная ферма и перерабатывается сырье на молокозаводе, а также поучаствовать в других интерактивах.