Спасательные службы ликвидируют последствия ДТП в Порецком округе

По предварительной информации Главного управления МЧС по Чувашии, 2 человека погибли и 10 травмированы в результате аварии пассажирского автобуса, случившейся этой ночью в Чувашской Республике на 152 км автодороги «Чебоксары-Сурское» в Порецком округе.

По данным МВД по Чувашии, водитель автобуса Neoplan, следовавшего из Нижнего Новгорода в Тольятти, не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась на бок. В салоне помимо водителя и его напарника находились 38 пассажиров.

На месте происшествия работают экстренные службы, в том числе психологи МЧС России. Пострадавшие госпитализированы в больницы Алатыря, Шумерли и Ядрина. В ликвидации последствий автоаварии задействованы более 40 человек и 16 единиц техники. В селе Порецкое для пассажиров автобуса развернут пункт временного размещения.