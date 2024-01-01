Спасательные службы ликвидируют последствия ДТП в Порецком округе

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По предварительной информации Главного управления МЧС по Чувашии, 2 человека погибли и 10 травмированы в результате аварии пассажирского автобуса, случившейся этой ночью в Чувашской Республике на 152 км автодороги «Чебоксары-Сурское» в Порецком округе.

По данным МВД по Чувашии, водитель автобуса Neoplan, следовавшего из Нижнего Новгорода в Тольятти, не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась на бок. В салоне помимо водителя и его напарника находились 38 пассажиров.

На месте происшествия работают экстренные службы, в том числе психологи МЧС России. Пострадавшие госпитализированы в больницы Алатыря, Шумерли и Ядрина. В ликвидации последствий автоаварии задействованы более 40 человек и 16 единиц техники. В селе Порецкое для пассажиров автобуса развернут пункт временного размещения.

Опубликовано: 4 января 2024 г.


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