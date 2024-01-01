«Елка желаний» исполнила мечту детей

В Президентском перинатальном центре Минздрава Чувашии исполнилась мечта детей из многодетных семей в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний». Ее осуществила Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова, побывавшая в республике.

Желания детишек были самые разные. Валерия попросила в подарок лыжи. Девочка увлекается зимними видами спорта, теперь она с большим удовольствием будет кататься на новых лыжах. Никита очень любит туризм и давно мечтал побывать в столице Республики Татарстан. Он получил в подарок из рук Аллы Владимировны сертификат, по которому сможет посетить аквапарк и цирк в Казани, увидеть городские достопримечательности. Без внимания не остались братья и сестры Валерии и Никиты, все дети получили к празднику сладкие подарки.

«Когда ребенок написал о своей мечте на «Ёлку желаний», то мы очень ждали и верили, что чудо​ произойдёт. Мне очень приятно, что мечта моего ребёнка осуществилась и поездке в Казань, о которой ребёнок так долго мечтал, быть! Радостные эмоции нас просто переполняют!» — сказала мама Никиты. «Вижу, что мой ребёнок очень рад и я, конечно же, сегодня радуюсь вместе со своей дочерью! Лыжи были самым заветным желанием Валерии и сегодня её​ мечта осуществилась. Считаю, что благотворительные акции очень важны, потому что они позволяют поверить детям в новогодние​ чудеса!», — поделилась впечатлениями мама Валерии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.