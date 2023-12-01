Лаборатория для юных сельчан открылась в Батыревском округе

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Ребятишки детсада «Сандугач» села Шыгырдан Батыревского округа с младых ногтей будут постигать азы деревенского труда. Здесь в канун Нового года открылась агролаборатория. Такие «подразделения» в детсадах республики уже не редкость. Создаются они по инициативе Минсельхоза для приобщения детей к сельской тематике. Всего сейчас насчитывается 89 лабораторий, за 169 детсадами закреплены аграрии-кураторы, которые проводят экскурсии по объектам агропромышленного комплекса, организовывают занятия по сельскому хозяйству.

В «Сандугаче» 130 ребятишек будут заниматься в лаборатории. А создать ее помог куратор — местный фермер Ферид Чабатов. Здесь расположились стойки для горшков с растениями, стенды с фитолампами, микроскопами, пробирками, семенами, учебно-методическими материалами. Как говорит заведующая Алсу Земдиханова, обучение будут проходить средние, старшие и подготовительные группы.

Опубликовано: 28 декабря 2023 г.


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