Эксперты УФАС изучили рекламу, якобы демонстрирующую неуважение к женщине

Экспертный совет Чувашского Управления Федеральной антимонопольной службы России обсудил рекламу юридической фирмы. Видеоролик активно крутится на экране перед входом в ТК «Центральный», что по улице Гагарина в Чебоксарах.

В сюжете использован образ женщины, лежащей в ванне, и слоган «Оставь свою бывшую с ванной».

Как сообщает пресс-служба республиканского УФАС России, члены совета не пришли к единому мнению о соответствии либо несоответствии этой рекламы требованиям законодательства. Однако большая часть участников обсуждения выразила мнение, что материал подрывает семейные ценности, проявляя неуважительное отношение к женщине, и они не хотели бы видеть такую рекламу в своем городе. Окончательное решение будет принято антимонопольным органом.