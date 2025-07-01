ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашской Республики:

«Встретились с руководителем УФАС Чувашии Валерием Вячеславовичем Котеевым. Он доложил о деятельности службы на территории республики. Для меня важно, чтобы конкуренция в регионе была честной, а бюджетные средства расходовались максимально эффективно. Вместе с антимонопольной службой внедряем цифровые сервисы, усиливаем профилактику нарушений и делаем закупки максимально прозрачными. Фиксируем реальные результаты: меньше обоснованных жалоб, высокий процент исполнения предупреждений, а наши проекты по поддержке туризма, промышленности, малого бизнеса и сельхозрынка вошли в «Белую книгу» ФАС России как лучшие практики. Особое внимание уделяем недискриминационному доступу к сетям — в этом году по газоснабжению нарушений не зафиксировано. Продолжаем формировать реестр недобросовестных поставщиков — за год добавили еще 24 компании, всего их уже 147. Эти меры позволяют обеспечивать устойчивый экономический рост, повышая качество жизни населения».