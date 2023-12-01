Пусть сбываются детские мечты

В этом Деду Морозу помогают верные друзья

Одна за другой исполняются в преддверии Нового года заветные мечты ребятишек из Чувашии. О чаяниях мальчиков и девочек добрые волшебники в лице взрослых, напомним, узнали на «Елке желаний», сорвав с новогоднего дерева в театре оперы и балета шары с пожеланиями юных жителей республики. Благотворительная акция проходит по всей России ежегодно и дарит детям самое ценное — веру в чудо.

Не первый год исполняет детские мечты Глава Чувашии Олег Николаев. В этот раз руководитель республики порадовал 15-летнюю Александру Вольскую из Новочебоксарска. Школьница загадала в канун праздника посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве — и вчера ее желание сбылось. Воспользовавшись небольшим перерывом в заседании Госсовета России, посвященного итогам Года педагога и наставника, Олег Алексеевич лично поприветствовал девочку на стенде Чувашии, вручил подарок и два билета в театр кукол на спектакль «Снежная королева».

Александра, к слову, приехала в столицу в числе трех десятков школьников из Чувашии — победителей региональных этапов всероссийских патриотических конкурсов. Глава республики рассказал им о выставке, посоветовал, куда сходить и на что посмотреть, ну и, конечно, поговорили о Чувашии. «Мне здесь очень нравится, все ожидания оправдались! Мы благодарны всем», — поделились эмоциями Александра и ее мама Ирина Михайловна, сказав, что выставка произвела на них огромное впечатление.

Саша не раз становилась победителем различных онлайн-олимпиад и даже заняла призовое место на муниципальном этапе олимпиады по химии. Девочка также увлекается журналистикой — в международном конкурсе юных журналистов она удостоилась третьего места.

А председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева выполнила желание сразу троих малышей. Снимая открытку трехлетнего чебоксарца Серафима Андреева с «Елки желаний», она еще не знала, что у мальчика есть брат Савелий и сестричка Ева — они тройняшки. Подарки получили все: мальчики — тракторы, девочка — музыкальную игрушку, а также чувашские книжки-потешки и развивающие игры. Презенты большой семье вручили в волшебной атмосфере, на новогоднем спектакле в театре кукол. От имени Натальи Николаевой сюрпризы ребятам передали Дед Мороз и Снегурочка. «От всей души поздравляю уникальных творческих детей с Новым годом! Желаю всей семье Андреевых успехов и новых открытий, счастья и благополучия!» — поздравила Наталья Алексеевна.

Дедом Морозом «поработал» и главный федеральный инспектор по Чувашии Григорий Сергеев. Он исполнил мечту 12-летнего Мирослава из Канаша, загадавшего под Новый год умную колонку «Яндекс.Станция». Мальчик увлекается рисованием и современными медиа. «Благодарим за исполненную заветную мечту сына, ведь улыбка на лицах детей — самое ценное, что может может быть», — поблагодарила мама Мирослава.

Почувствовали себя волшебниками и другие взрослые. Так, третьеклассница чебоксарской школы № 45 Даша попросила у Деда Мороза мягкую интерактивную игрушку — собачку с поводком. С исполнением желания чародею помог глава администрации Московского района Чебоксар Сергей Ильин. В гости к ученикам чебоксарской школы № 31 заглянул главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев. Он вручил детворе новогодние подарки и сладости.

До боя курантов остаются считанные дни — важно посвятить их добрым делам и заботе о близких. Или стать волшебником и исполнить чью-то маленькую мечту, подарив новогоднее чудо тем, кто особенно его ждет. Узнать о мечтах можно на сайте акции елкажеланий.рф — марафон по исполнению заветных желаний продлится до конца зимы.