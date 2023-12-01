Цифровой рубль: мифы и реальность

Понятие «цифровой рубль» все настойчивее вторгается в нашу жизнь. У одних он вызывает опасения, другие видят в нем массу преимуществ. Что же это такое на самом деле — об этом «Советская Чувашия» расспросила управляющего Отделением — Национальным банком по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Максима Фролова.

— Действительно, для некоторых из нас это словосочетание стало прямо-таки страшилкой — якобы это способ тотальной слежки за людьми и их финансами… Так что же такое, Максим Петрович, на самом деле — цифровой рубль?

— Если коротко — это третья форма рубля. Мы уже привыкли, что в обороте есть наличные и безналичные деньги, в дополнение к ним появятся цифровые рубли. Они будут храниться на счетах цифрового рубля (в цифровых кошельках) граждан и компаний. Эти счета, в свою очередь, будут открываться на платформе Банка России, на которой будут совершаться операции с цифровыми рублями. Доступ к счетам цифрового рубля появится через привычные дистанционные каналы — мобильные приложения банков и интернет-банки.

Стоит отметить, что с 15 августа этого года началось пилотирование операций с реальными цифровыми рублями. Сейчас в нем участвует ограниченный круг клиентов 13 банков. Массовое внедрение пройдет поэтапно в течение нескольких лет.

— Как выглядит «цифра» в контексте острой сегодняшней проблемы мошенничества? Можно ли украсть цифровые рубли из кошелька?

— Цифровые кошельки будут храниться на платформе Банка России. У нее беспрецедентно высокий уровень защиты. При ее создании учитывались все необходимые уровни информационной безопасности, операционной надежности и киберустойчивости.

Вместе с тем часто мошенники похищают деньги со счетов граждан с помощью социальной инженерии. Под давлением некоторые люди переводят деньги незнакомцам или даже берут кредиты, которые потом передают в чужие руки. Поэтому важно сохранять бдительность и соблюдать основные правила: не сообщать посторонним людям личные и финансовые данные, не совершать денежные операции по просьбе незнакомых лиц. Кто бы вам ни звонил, стараясь получить финансовую информацию, — положите трубку и перезвоните в свой банк по телефону горячей линии.

— Каким образом будут работать цифровые рубли? Смогу ли я от них отказаться, если не захочу пользоваться «цифрой»?

— Как бумажные и металлические деньги, цифровые рубли будет эмитировать Банк России. Каждый из нас сможет распоряжаться ими по своему желанию, как обычными наличными и безналичными рублями. Также каждый человек сможет сам выбрать — открывать ему цифровой кошелек или нет. То есть если вы не хотите пользоваться цифровыми рублями, то можно просто не открывать счет.

— Хорошо, я решила открыть цифровой кошелек… Как это сделать? Для этого надо пойти в банк?

— Пока идет пилотирование, поэтому открыть цифровой кошелек у вас не получится, если вы не входите в пилотную группу клиентов, о которой я говорил выше. Когда начнется широкое внедрение цифрового рубля, появится возможность открыть кошелек через любое мобильное приложение банка, клиентом которого вы являетесь. При этом сам кошелек не будет привязан к какому-то конкретному банку, потому что находится на платформе Банка России.

Обменять наличные и безналичные рубли на цифровые можно будет в соотношении один к одному. Чтобы это сделать, надо зайти в цифровой кошелек и провести операцию «Пополнить». Правда, если у вас наличные, то сначала их нужно положить на счет в банке. Никакая комиссия за это не предусмотрена. Аналогичным образом произойдет и обратная операция по снятию денег. Если кто-то переведет вам цифровые рубли, то вы в любой момент сможете перевести их себе на счет в банке, и если необходимы наличные деньги — уже привычным образом снять в банкомате или кассе банка.

— Что ж, «цифра» все сильнее начинает привлекать… А можно ли будет перевести кому-то цифровые рубли по аналогии с безналичными?

— Для этого в своем цифровом кошельке нужно выбрать функцию перевода, необходимого человека из списка контактов или ввести номер мобильного телефона. Затем указать сумму и подтвердить перевод. Деньги сразу поступят в цифровой кошелек адресата.

— Оплатить покупку цифровыми рублями тоже будет возможно?

– Да, оплачивать покупки и услуги тоже можно цифровыми рублями. Достаточно считать QR-код, выбрать цифровой рубль как средство платежа и затем подтвердить платеж. В дальнейшем появится возможность расплачиваться цифровыми рублями с помощью бесконтактной технологии NFC.

— Это очень похоже на операции через Систему быстрых платежей, к которой многие уже начали привыкать. Зачем нужен еще и цифровой рубль?

— За переводы через Систему быстрых платежей сегодня у банков есть комиссии. Также некоторые банки для переводов через эту систему устанавливают суточные лимиты. А операции с цифровыми рублями не будут зависеть от тарифной политики банков. Они будут проходить на платформе Банка России по единым тарифам. Это их основное отличие от СБП. Более того, планируется, что для граждан переводы станут бесплатными.

По желанию человека на платформе цифрового рубля появится возможность автоматизировать необходимые ему платежи. Некоторые люди уже привыкли к этой опции. Например, так можно настроить оплату ЖКУ или других постоянных услуг.

— Чем, собственно, цифровые рубли отличается от безналичных?

— Преимущество перед безналичными для граждан в том, что операции с цифровыми рублями будут бесплатными, а банки не смогут устанавливать ограничения по сумме переводов. Выбирая цифровой рубль для перевода денег друг другу, люди перестанут зависеть от тарифов банков. К тому же цифровой кошелек у человека — один. А войти в него можно будет через любой банк, в котором люди обслуживаются. Если, например, счета в трех банках, то появится возможность войти в цифровой кошелек через мобильное приложение всех этих банков.

Важно, что каждый человек будет решать самостоятельно, по своему усмотрению, какими рублями ему удобнее пользоваться — наличными, безналичными или цифровыми.

— А чем цифровой рубль отличается от криптовалюты?

— Это совершенно разные вещи. У криптовалюты не существует единого эмитента и единого центра, который нес бы обязательства по ней. Цифровой рубль — это форма национальной валюты — российского рубля, который выпускает Банк России.

Слухи и правда

«Цифровой рубль вводится для тотальной слежки за людьми и их финансами». Объем информации о гражданах при операциях с цифровыми рублями не будет превышать объем информации, который уже установлен по операциям с безналичными рублями. Информация об остатках на цифровых кошельках и информация о цифровых рублях защищена банковской тайной точно так же, как и информация по счетам в банках.

«Все зарплаты бюджетников и пенсии переведут на цифровые рубли, как когда-то заставили всех перейти на «Мир». Таких планов нет. И сегодня у человека есть выбор, каким образом получать пенсию или зарплату — наличными в кассе, на почте или безналичными на карту «Мир». Этот выбор сохранится.

«Если выключится электричество, цифровые рубли пропадут». Сегодня, если выключается электричество, безналичные рубли по-прежнему остаются на счетах в банках. Точно так же будет и с цифровыми рублями. Кроме этого, предусмотрено резервирование информации об операциях на платформе цифрового рубля.

«У цифровых рублей есть срок годности. Если не успеть использовать, они сгорят». Никакого срока годности у цифровых рублей нет, и сгореть они не могут, точно так же, как и безналичные рубли на счетах в банках. Это не бонусные баллы, а одна из форм национальной валюты.

«Цифровые рубли можно потратить только на ограниченный список товаров». Тратить свои цифровые рубли вы сможете так, как посчитаете нужным.

Беседовала Елена Петрова