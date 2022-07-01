Максим Фролов возглавил Нацбанк по Чувашии

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
На должность управляющего Отделением — НБ Чувашская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России Максим Фролов назначен 5 июля. Его предшественник покинул свой пост в связи с выходом на пенсию, сообщают в пресс-службе Банка России. Фото cap.ru

Новым управляющим Отделением — Национальным банком по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центробанка России назначен Максим Фролов. На этом посту он сменил Александра Логвинова.
Нового руководителя на встрече с Главой республики Олегом Николаевым представил заместитель председателя Центробанка Руслан Вестеровский. Максим Фролов более 25 лет работает в системе Центробанка, последние 6 лет — в должности заместителя управляющего Отделением Самара Волго-Вятского главного управления Центробанка РФ.
Олег Николаев отметил достаточно эффективную работу в республике по повышению финансовой грамотности. Людям важно владеть финансовыми инструментами с использованием интернета и цифровых сервисов. В частности, внедряется карта жителя Чувашии. Все это требует тесного взаимодействия с регулятором. Только на основе содержательных коммуникаций можно выработать эффективные формы взаимодействия, которые должны стать полезными людям, а главное, безопасными, подчеркнул Глава. И выразил искреннее желание плодотворного сотрудничества.
Руслан Вестеровский отметил, что взаимодействие между органами власти Чувашии и Центробанком на хорошем уровне. «У нас общие задачи, самая широкая тематика, в том числе цифровизация платежных систем, контекст которой существенно меняется в нынешней ситуации. Требуются предельно оперативные решения. Тут очень важен «голос регионов», — сказал он. И высоко оценил состоявшийся в республике первый в России окружной форум по теме повышения финансовой грамотности. «Вы задали высокую планку для других округов», — подчеркнул он. Важна также тема финансовой доступности, и тут возможно серьезное партнерство. Было уделено внимание и кибербезопасности.

Опубликовано: 7 июля 2022 г.


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