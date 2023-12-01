Житель Самарской области обокрал в Чувашии дорогу

В нашу республику он прибыл на охоту за… металлоломом. И домой он вернулся не с пустыми руками, правда, радовался своей легкой добыче недолго.

Как уже сообщала «СЧ», для своих корыстных планов 35-летний мужчина выбрал территорию Комсомольского и Батыревского округов, где в ночь с 31 августа на 1 сентября спилил 50 металлических стоек у установленных дорожных знаков, а также 73 щитка самих дорожных знаков. Все похищенное он сложил в кузов автомобиля и скрылся. Причиненный балансодержателю автодороги ущерб превысил 195 тыс. рублей.

Через несколько дней личность «охотника» была установлена. «Хотел сдать дорожные знаки на металлолом», — признался он сотрудникам полиции. В ходе предварительного следствия все похищенное имущество возвращено.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии, с учетом обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, в том числе наличия у него троих малолетних детей, похитителю дорожных знаков назначен штраф 30 тысяч рублей.

Все похищенное имущество было возвращено. Фото телеграм-канала прокуратуры Чувашии