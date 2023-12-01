В Чувашии открылся штаб по поддержке кандидата в Президенты Владимира Путина

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В марте 2024 года в России пройдут президентские выборы. Сегодня в общественной приёмной администрации Чебоксар по адресу ул. Карла Маркса, 36 открылся региональный избирательный штаб в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина.

Главная задача штаба — сбор подписей в поддержку действующего главы государства.

«Мы начинаем работу регионального избирательного штаба. Сбор подписей для нас это поддержка того курса, которым сегодня идёт страна, наш многонациональный народ», — прокомментировал один из членов инициативной группы, ректор ЧГУ Андрей Александров.

В инициативную группу также вошли председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев, главный редактор газеты «Грани» Наталия Колыванова и другие.

Опубликовано: 22 декабря 2023 г.


Читайте также:

Цитата номера
Обращение Президента России Владимира Путина
Владимир Путин: Пик эпидемии еще не пройден
Владимир ПУТИН: «Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем»
Владимир Путин предложил ряд новых инициатив по поддержке малого и среднего бизнеса
Цитата номера
Владимир Путин провел совещание с главами регионов по вопросам противодействия распространению корон...
Нельзя забегать вперед, но пора подумать и о постепенном выходе из режима ограничений

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.