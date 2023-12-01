Люди хотят уверенности в завтрашнем дне

Одно из главных событий этой недели — подача Владимиром Путиным документов в ЦИК для участия в президентских выборах. После регистрации в Центризбиркоме группа поддержки кандидата в Президенты сможет открыть избирательный счет и приступить к сбору подписей. Для участия в выборах в качестве самовыдвиженца Владимир Путин должен собрать не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку, причем из одного региона РФ — не более 7500 подписей.

В Чувашии сбор подписей еще не начался, но слова поддержки уже сказаны многими.

ЛЕОНИД ЧЕРКЕСОВ,

председатель Госсовета Чувашии, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»:

— На XXI съезде «Единой России» приняли важное решение — единогласно поддержали нашего кандидата на президентских выборах. Владимир Путин — сильный безальтернативный лидер. По инициативе Президента России была создана наша партия, и все, что мы делаем в стране, связано с поддержкой курса национального лидера. Это устойчивое, стабильное развитие государства, защита общегражданских интересов и повышение качества жизни людей. Наша партия окажет всю возможную поддержку Президенту в ходе предвыборной кампании.

ВАНИФАТИЙ ШАЙКИН,

председатель Общественной палаты Чувашии:

— Владимир Путин — лидер страны, консолиди-рующий все общество. Сегодняшняя поддержка говорит о запросе людей на политическую стабильность, они хотят уверенности в завтрашнем дне. Владимир Путин — проверенный человек, надежный Президент, на выборы он идет, опираясь на все патриотические силы страны, на самые разные поколения граждан и общества. Полностью поддерживаем его решение!

ДМИТРИЙ ЩЕПЕЛЕВ, директор центра финансовой грамотности населения Чувашского республиканского института образования:

— Первый раз Владимир Путин был избран Президентом России в марте 2000 года и вытащил страну из разрухи 90-х, буквально по кирпичикам собрал государство, начал создавать предпосылки суверенитета. За 20 с лишним лет (крайне малый по историческим меркам срок) была восстановлена промышленность, реализованы национальные проекты, улучшающие жизнь граждан и бизнеса, восстановлена боеспособность вооруженных сил. А главное — сохранены традиционные духовные и культурные ценности, несмотря на все попытки глобалистов. Благодаря этим титаническим усилиям народа и лидера нации теперь появилась возможность сделать еще один важный исторический шаг к обретению подлинного суверенитета России, ее очищению от последователей западных лжеценностей и участию в формировании справедливого многополярного мира. Реализовать эту возможность под силу только Владимиру Путину!