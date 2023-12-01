Зарегистрирован первый кандидат на пост Президента России

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вчера Владимир Путин подал документы в Центризбирком РФ для участия в выборах главы государства в 2024 году.

Как и было объявлено ранее, действующий Президент идет на выборы самовыдвиженцем, по закону для этого ему нужно было создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. Собрание такой группы избирателей по выдвижению Владимира Путина на новый срок прошло в минувшую субботу в концертном зале «Зарядье» в Москве, ее участники поддержали кандидатуру Путина единогласно, сообщает «Российская газета». Также единогласно самовыдвижение Путина поддержал съезд «Единой России». Владимир Путин стал первым, кто подал документы в качестве кандидата на должность Президента России. Выборы по решению ЦИК РФ пройдут с 15 по 17 марта следующего года.

Опубликовано: 19 декабря 2023 г.


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