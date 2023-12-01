«Важно доходить до проблемы каждого человека». Отклики на Прямую линию Президента

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии:

«Укрепление суверенитета и обороноспособности страны, защита прав и свобод граждан, обеспечение технологического суверенитета — это главное», — обозначил Президент Владимир Владимирович Путин в прямом эфире в ходе подведения итогов уходящего года.

Были затронуты вопросы, которые волнуют жителей совершенно в разных сферах жизнедеятельности. Президент обозначил четкие векторы действий публичной системы власти.

Выбирая вопросы, Владимир Владимирович показал, что очень важно вникать в детали, доходить до проблемы каждого человека, оперативно на них реагировать.

Чувашская Республика, участвуя в национальных проектах, инициированных Президентом, реализовала множество масштабных и малых проектов. Все они очень важны для людей. Сотни километров дорог и коммуникаций различного назначения, десятки объектов первичного звена здравоохранения, школы, которые преображаются, спортивные залы, которые наполняются новым содержанием, — все это для того, чтобы люди чувствовали себя уверенно, комфортно и безопасно, а дети могли развиваться в соответствии с современными стандартами.

Самое главное, что сказал Президент — это то, что наша Победа видна. Уверен, она будет за нами!

АНДРЕЙ МАКУШЕВ,

ректор Чувашского государственного аграрного университета:

— Прямая линия — это особый формат общения, лакмусовая бумажка для выявления актуальных проблем общества. Благодаря эфирам видишь портрет современной России, как меняется наша страна из года в год. Нынешний эфир отличался от предыдущих спектром вопросов. Они были самые разные и касались экономических проблем, внешней и внутренней политики, проблем экологии, здравоохранения и образования, патриотического воспитания. Россияне спрашивали, когда почувствуют улучшение своего жизненного уровня. Делились отзывами о выставке «Россия» на ВДНХ, признавались, что это масштабное событие вызывает гордость за Родину.

Было время, когда люди сетовали: «Где наши, российские, товары?» Сейчас видим, что меняется сознание, меняется подход к делу. Людям понятны цели реализации нацпроектов и видны результаты. Отечественные производители могут заполнить прилавки собственной экологически чистой продукцией. Импортозамещение, цифровизация, высокие технологии — это не просто красивые слова. Понятно, что нам всем нужно продолжать ответственно работать, готовить кадры, подходить к решению задач комплексно. Все направления находятся в центре внимания Правительства страны и нашей республики, по каждому из них идет работа как в ходе реализации национальных проектов, так и в рамках государственных программ. Президент продемонстрировал стопроцентную уверенность в верности стратегического курса развития страны.

ЮРИЙ КИСЛОВ,

председатель Чувашского регионального отделения Российского детского фонда:

— Главное впечатление от прямой линии и пресс-конференции Президента — укрепившаяся гордость за нашу страну, которую возглавляет очень достойный человек. Я был доверенным лицом Владимира Путина еще на первых его выборах в 2000 году, и очень рад, что не ошибся в нем. Все, о чем Президент говорил на прямой линии, в итоге сводится к заботе о согражданах. Мне понравилось его заявление о том, что, несмотря на сложности, связанные с СВО, все социальные обязательства государства выполняются сполна. И это видит каждый из нас. В то же время выполняются и все задачи по устранению внешних угроз.

АЛЛА САЛАЕВА, депутат Госдумы России:

— Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя. Сегодня ребенок, завтра — гражданин своей страны. Свыше тысячи бойцов СВО работают в школах, с детскими, подростковыми коллективами, — отметил на прямой линии Владимир Путин.

Президент подчеркнул значимость знакомства детей с теми, кто напрямую принимал участие в боевых действиях. Рисковал своей жизнью за Родину.

Я помню уроки, на которые после основных — в мои школьные годы, во время учебы сына — ученики оставались, чтобы послушать Героев Великой Отечественной войны. Там я впервые узнала историю Тани Савичевой и ее семьи. Дневник этой девочки, 11-летней блокадницы, нам читала ветеран. Мы буквально проживали события тех страшных блокадных дней вместе с Таней… Сегодня дети в школах встречаются с героями нового времени — специальной военной операции. Патриотическое воспитание молодого поколения чрезвычайно важно.

ВАСИЛИЙ ШОРКИН, председатель Совета ветеранов спорта Чувашии:

— С самого начала выступления Владимира Путина меня впечатлил настрой нашего Президента на решение любых проблем, которые возникают у людей. В условиях специальной военной операции Россия столкнулась с серьезными трудностями, но мы их успешно преодолеваем. Президент обращает внимание на разные сферы жизни — здравоохранение, образование, экология, политика… Конечно, Владимир Владимирович не забыл о теме спорта. Несмотря на отстранение отечественных атлетов от международных соревнований, российский спорт продолжает поступательное развитие.

ОКСАНА НОВИКОВА,

заведующая отделом по организационно-методической работе и медицинской статистике — врач-методист БУ «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» Минздрава Чувашии:

— Восхищаюсь, как наш Президент Владимир Путин владеет буквально каждой темой и дает подробные, четкие ответы. А если чего-то и не знает, то не стесняется об этом сказать, и берет вопрос на заметку, обещая во всем разобраться. Прямую линию пришлось слушать между делом, совмещая с работой. Но надо признать, что некоторые моменты смотрела с полным вниманием. Я мама десятиклассника, поэтому меня взволновал вопрос о патриотическом воспитании молодежи и вовлечении в это нужное и полезное дело участников специальной военной операции. Уверена, это хорошая, правильная идея. Согласна с мнением Владимира Владимировича и по поводу нового единого учебника истории, который должен быть правдивым. И очень сильный момент был, когда журналист из Луганска сказал, что вопросов у него нет, что он только хочет поблагодарить шефствующие регионы и Президента России.

Подготовили Вячеслав Иванов, Елена Тры, Николай Архипов