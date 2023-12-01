Посетители выставки «Россия» поедут на оздоровительный отдых в Чувашию

Загадки о воде и туры выходного дня

Площадка Чувашской Республики в 75-м павильоне на ВДНХ продолжает рассказывать о потенциале региона и радовать гостей международного форума солидными призами. Сейчас, напомним, наш стенд презентует достижения в сфере здравоохранения: о своих успехах и возможностях уже рассказали лучшие офтальмологи и стоматологи, завершают «марафон здоровья» представители санаторно-курортной отрасли.

Своими секретами здоровья с посетителями экспозиции на этой неделе делится санаторий «Надежда». Как рассказывают в Минздраве Чувашии, на площадке республики можно получить консультацию врача с подбором авторской оздоровительной программы, поучаствовать в интерактивном квизе, узнать об уникальных свойствах минеральных вод республики и поиграть в необычный «минеральный боулинг» вместе с веселой помощницей — главным символом санатория Капелькой Здоровья. Она собрала большое количество удивительных фактов и загадок о воде, чтобы расширить кругозор больших и маленьких посетителей экспозиции, а за правильное выполнение заданий Капелька поощряет гостей сувенирами.

Самые же крупные призы на площадке — туры выходного дня в санаторий «Надежда». Уже разыграны пять первых путевок. Их обладателями стали гости выставки из Москвы, Подмосковья и Чебоксар. Искренне обрадовался возможности съездить на историческую родину и отдохнуть в одной из лучших здравниц республики уроженец Канаша Вячеслав Сергеев, который уже более 40 лет живет в Москве. Довольна возможностью побывать в Чувашии и жительница города Королева Галина Цветкова. Перед розыгрышем она прошла познавательный квест о регионе и в общих чертах уже представляет, что непременно стоит в республике посетить и посмотреть.

«Приятно не просто поучаствовать в игре, но и получить подарочный сертификат на отдых в родной республике!» — поделился радостью житель Чебоксар Андрей Алексеев. Будучи по делам в Москве, мужчина не мог пропустить такое грандиозное событие на ВДНХ и, конечно, посетил стенд Чувашии. А чебоксарка Виктория Александрова призналась, что специально приехала в столицу с надеждой выиграть путевку в «Надежду», и удача ей улыбнулась.

Кстати, шанс выиграть тур выходного дня в санаторий республики еще представится. Следующий розыгрыш еще пяти путевок среди гостей экспозиции Чувашии пройдет в 75-м павильоне уже завтра. Ну а на следующей неделе с 19 декабря эстафету примет Минобразования региона. Как рассказал в своем телеграм-канале руководитель ведомства Дмитрий Захаров, запланированы мастер-классы по изготовлению новогодних открыток, интеллектуальные шоу и состязания, пройдут и предновогодние мероприятия. Ни один маленький посетитель нашей площадки не останется без подарка — пообещал министр.