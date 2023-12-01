Более полутора миллионов вопросов пришло на Прямую линию Президента России

Большинство из них — около миллиона — приняли операторы колл-центра, остальные были заданы через соцсети, мобильные приложения и сайт Москва-Путину.рф, сообщает «Российская газета». На этом сайте, кстати, есть обращения и от представителей ПФО. Так, жители Мордовии обратились к Президенту с просьбами отремонтировать сельский Дом культуры и решить проблему ветхого жилья, пенсионеры из Башкортостана хотели бы, чтобы местные власти заасфальтировали дорогу до их деревни, а оренбургские сельчане пожаловались — в больницу за 30 км им можно доехать только на такси, поскольку автобусы не ходят… На этом фоне несколько выделяется вопрос из Чувашии. Один из жителей Чебоксар попросил уважаемого Владимира Владимировича помочь открыть Музей города. «В 2024 году исполняется 550 лет городу Чебоксары, а местные руководители затягивают решение вопроса», — посетовал чебоксарец.

К сведению

Вопросы для Владимира Путина будут принимать и сегодня, до конца Прямой линии. Напомним — задать их можно через сайт Москва-Путину.рф, по телефону 8-800-200-40-40 или через СМС или ММС на номер 0-40-40. Текстовую трансляцию проведет в своем телеграм-канале ИА «Чувашинформ».