Успешно представили проект о маунтинбайке

Сборная учеников гимназии № 5 и лицея № 3 попала в призеры финального этапа всероссийского кейс-чемпионата школьников по экономике и предпринимательству, который недавно завершился в Высшей школе экономики в Москве.

Квартет одаренных детей в составе Романа Васильева, Виктории Николаевой, Полины Степановой и Софьи Филипповой был отмечен в номинации «Лучшее использование технологий». Ребята создали приложение по популяризации одной из дисциплин велоспорта — маунтинбайка, сообщили в Минспорта Чувашии. Школьники разработали программу инициатив, позволяющую увеличить число профессиональных спортсменов, составили финансовый план и оценили риски проекта. Приложение взаимодействует с информационной системой «Мой спорт», в которой функционирует спортивная отрасль Чувашии.