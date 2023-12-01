Как оформить право на наследство?

У меня на руках есть отцовское завещание. Он мне отписал все свое имущество. Могу ли я обратиться в МФЦ с этим завещанием или потребуются еще какие-то документы, чтобы оформить недвижимость на себя?

Елена Федорова, Чебоксары

«Завещание не является правоустанавливающим документом. Оно лишь подтверждает волеизъявление наследодателя, — пояснила начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Захарова. — Чтобы оформить недвижимое имущество на себя, вам следует обратиться в нотариальную контору по месту последней прописки отца и пройти процедуру принятия наследства.

Несмотря на наличие завещания в вашу пользу, только спустя полгода нотариус вправе выдать свидетельство о праве на наследство. Именно этот документ необходимо предоставить в Росреестр для регистрации права на недвижимость. Лично обращаться в МФЦ не понадобится, нотариус сам направит документы в Росреестр и выдаст вам после совершения сделки готовые документы.

Если же вы пропустили шестимесячный срок для принятия наследства со дня смерти отца, то вам следует обратиться в суд с иском о включении имущества в наследственную массу, а также признания права собственности в порядке наследования».