Юные чувашские спортсмены сдали нормативы ГТО

Зарядились энергией и позитивом

Пока у многих региональных спортивных федераций перерыв в соревнованиях, юные атлеты не теряют времени даром. На днях они приняли участие в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который прошел на базе спортшколы «Спартак».

По данным Минспорта Чувашии, нормативы сдавали более 420 ребят. Программа испытаний была насыщенной: поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание, отжимание, наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжки в длину с места. Участники фестиваля не только успешно справились со всеми задачами, но и получили заряд энергии и позитива.

Кстати, реализация комплекса «Готов к труду и обороне» является одной из главных составляющих федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».