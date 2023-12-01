В Чебоксарах после реконструкции открылся пункт отбора на военную службу

Переломный момент не за горами

Жители республики, решившие заключить контракт с Минобороны России, могут теперь без лишних хлопот оформить документы, пройти медосмотр. Это стало возможным после реконструкции пункта отбора на военную службу, расположенного в Чебоксарах по улице Пирогова, д. 8а.

К ремонту здания строители приступили в начале августа — реконструировали помещения с учетом современных технологий, укрепляли стены и фундамент. Ход ремонтных работ держал на контроле Глава Чувашии Олег Николаев: в октябре он побывал здесь вместе с командиром мотострелкового полка 1251 войсковой части Владиславом Матузасом и депутатом Госдумы РФ Анатолием Аксаковым.

А на прошлой неделе руководитель республики пришел уже в обновленный пункт отбора на военную службу по контракту. И с удовлетворением отметил, что строители свою работу выполнили в срок. «Решение о создании такого центра было принято для удобства людей, добровольно и осознанно решивших встать на защиту Отечества — чтобы им не приходилось бегать в разные точки для оформления документов, чтобы была четкая маршрутизация», — пояснил Олег Николаев. И добавил: «В течение этого года в зону специальной военной операции ушло уже несколько тысяч человек, и поток желающих служить растет. В зоне боевых действий ощущается близость перелома, и многие жители республики готовы стать его участниками. Мы им создаем условия для прохождения отбора, сопровождаем с точки зрения обеспечения всем необходимым. И, конечно же, будем делать все, чтобы семьи защитников чувствовали себя комфортно».