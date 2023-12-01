Кооперативная квартира не зарегистрирована в Росреестре. Как вступить в наследство?

При оформлении наследства столкнулась с проблемой. После отца осталась кооперативная квартира. Пай был давно выплачен. Но оказалось, что папа не оформил ее в Росреестре. На руках имеется только ордер. Из-за этого нотариус не включает квартиру в наследственную массу. Как оформить ее на себя?

Светлана Иванова, Чебоксары

«Чтобы нотариус включил квартиру в наследственную массу, нужно получить справку из кооператива или ТСЖ о том, что ваш отец полностью выплатил пай, указать размер суммы и дату окончательного расчета. Эту справку вы предоставите нотариусу в качестве правоустанавливающего документа», — советуют в республиканском Управлении Росреестра.

Ведомство также обращает внимание всех владельцев кооперативных квартир, которые выплатили пай: найдите время и обратитесь в любой офис МФЦ, чтобы зарегистрировать право на жилое помещение в Едином государственном реестре недвижимости. Для этого достаточно предоставить справку о выплате пая. Если квартира была построена до 1998 года, то она считается ранее учтенной и платить госпошлину за регистрацию будет не нужно. Если кооператив заселил пайщиков в квартиры после 1998 года, то госпошлина составит 2 тыс. рублей. Такие необременительные действия освободят ваших наследников от лишних хлопот.