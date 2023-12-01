На повестке – сельская медицина и инициативные проекты

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чебоксарах состоялось 70 заседание Ассоциации законодательных органов власти субъектов ПФО с участием Полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и Главы Чувашии Олега Николаева. Обсуждалось состояние сельского здравоохранения и ход развитие инициативного бюджетирования в регионах округа.

Инициативные проекты – это успешный инструмент благоустройства села, отметил Игорь Комаров. И во многих субъектах ПФО накоплены эффективные практики в этом направлении. Другая важнейшая задача – сохранение и защита здоровья сельчан. Несмотря на то, что в последние годы в округе сделано для этого немало, тема остается актуальной, подчеркнул полпред.

В Чувашии разработана и успешно действует стратегия должного медицинского обеспечения, сказал Олег Николаев, приветствуя гостей. Только в нынешнем году построено и отремонтировано более 50 объектов здравоохранения. Особое внимание уделяется сельской медицине.

Анализ проблем нормативно-правового регулирования охраны здоровья сельского населения в субъектах ПФО представил в своем докладе председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов. А о практике развития инициативного бюджетирования в округе рассказал председатель Саратовской областной Думы Михаил Исаев.

На заседании было подписано соглашение о сотрудничестве между парламентами Чувашии и Ульяновской области.

Опубликовано: 8 декабря 2023 г.


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