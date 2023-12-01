Производители и поставщики в одной цепочке

Фермеры и личные подворья должны наладить работу с агрегаторами. Об этом Глава республики Олег Николаев заявил во время посещения логистического комплекса ООО «Флоренция».

Агрегатор — сервис, который собирает данные из разных источников или же соединяет заказчиков и исполнителей услуг. Для отрасли АПК такой опыт ценен организацией прямой связи между производителями и теми, кто дальше продвигает их товар.

По сообщению пресс-службы Администрации Главы Чувашской Республики, Олег Николаев отметил, что сельхозпредприятиям, особенно небольшим, сложно заниматься организацией продажи своей продукции, и здесь агрегатор оказывает большую поддержку. Он принимает однотипную продукцию, первично ее перерабатывает, упаковывает в зависимости от потребностей торговых сетей или другого потребителя, в том числе для дальнейшей переработки, и поставляет в торговые сети или небольшие магазины.

ООО «Флоренция» — стало первым таким агрегатором в республике. Вот уже восемь лет фирма поставляет овощи, зелень и грибы в распределительные центры федеральных торговых сетей. «Мы как никто другой заинтересованы, чтобы местные фермеры выращивали ту продукцию, которая востребована, — сказал гендиректор организации Евгений Кузьмин. — Для нас это интересно с точки зрения логистики: если сырье будет производиться здесь, к нам оно будет приходить дешевле. Еще один важный фактор — срок годности. Мы занимаемся свежими товарами, у которых срок хранения маленький. Например, зеленый лук мы берем из Кировской, Тульской областей, и бывает, что товар едет к нам два дня. Если лук будет из Чувашии, то утром зелень можно собрать с поля, а вечером она уже расфасованная едет к потребителю. Поэтому мы могли бы даже дороже закупать сырье, если бы оно производилось в Чувашии».

Из чувашской продукции у агрегатора представлена капуста, репчатый лук и морковь, а также тепличные огурцы, помидоры, баклажаны. Особое место среди поставщиков предприятия занимают ТД «Ольдеевский», ТК «Новочебоксарский».

Олег Николаев, Глава Чувашии: «Мы заинтересованы, чтобы поставщиками таких агрегаторов было максимальное количество наших фермеров, личных подсобных хозяйств. Для этого необходимо выстроить четкую понятную цепочку с разделением зон ответственности, за счет чего будет обеспечиваться единый стандарт производимой продукции, чтобы не снижались ее потребительские качества. Таких агрегаторов в Чувашии может быть не более четырех — по различным категориям продукции. В данном случае — это овощи и зелень, также рассматриваем по молочной продукции, мясной, и, возможно, отдельно по картофелю. В таком видении мы утвердили специальную программу и планомерно работаем по ее реализации. Есть целесообразность внедрить направление «Овощеводство» в новый поток «Школы фермеров» в 2024 году».

Вице-премьер-министр сельского хозяйства Сергей Артамонов отметил, что агрегатор со своими задачами справляется. Предприятие отгружает товары в распределительные центры от Москвы до Урала. «Теперь наша задача – обучить фермеров, как правильно выращивать востребованные овощи. Экспериментировать в этом деле не стоит, нужно анализировать спрос. Обучать планируем в новом потоке «Школы фермера» в следующем году, внедрим направление «Овощеводство».