В Чувашии к реализации в 2024 году допущено 1500 проектов инициативного бюджетирования

Результаты конкурсного отбора утверждены на заседании комиссии под председательством вице-премьера — министра сельского хозяйства республики Сергея Артамонова.

Больше всего инициатив высказано за ремонт дорог — 581 проект. По 919 проектам обновят объекты ЖКХ и социально-культурной сферы, детские площадки, места массового отдыха, обустроят водные объекты для пожарной безопасности и места для купания, очистят водоемы. В зависимости от численности населения местным администрациям предоставляется поддержка из республиканского бюджета в размере 60% или 80% от стоимости инициативного проекта. В Минсельхозе подчеркивают: с учетом высокого интереса к программе со стороны жителей республики усиливается и контроль за ее реализацией.

Ольга Чернова