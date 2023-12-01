На Волге в Чебоксарах спасли провалившегося под лед рыбака

Первый лед так и манит…

На Волге в Чебоксарах сотрудники Главного управления МЧС России по Чувашии спасли провалившегося под лед рыбака. Инцидент произошел в среду, 6 декабря, около десяти утра в районе насосной станции и, похоже, открыл печальную статистику ЧП на льду в этом сезоне.

По сообщению чрезвычайного ведомства, мужчина провалился в полынью примерно в 300 метрах от берега. За помощью в службу спасения обратились очевидцы. Первыми к месту ЧП прибыли инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Чувашии Сергей Орлов и Павел Самочков. К этому моменту пострадавший сильно замерз и обессилил, но все же сумел ухватиться за специальное приспособление — спасательный конец Александрова, с помощью которого инспекторы вытащили бедолагу из проруби. Из-за сильного ветра веревку пришлось кидать несколько раз — порывами ее сносило в сторону. На подмогу инспекторам подоспели спасатели республиканской поисково-спасательной службы. Они доставили мужчину на аэроботе на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи.

МЧС России призывает любителей подледного лова повременить с зимней рыбалкой — пока это небезопасно. До наступления устойчивых морозов лед очень непрочный.

«Как правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в затонах, а затем уже на середине. На озерах и прудах лед появляется раньше, чем на реках, где течение сдерживает ледообразование. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью», — предупреждают в ведомстве.

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

В МЧС России напоминают: если вы случайно попали на непрочный лед, немедленно вернитесь на берег.

Идите по своему же следу, скользящими шагами, широко расставив ноги и не отрывая их от поверхности, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь.

При провале первым делом освободитесь от верхней одежды и обуви, а затем самостоятельно пробуйте выбраться на твердый лед.

Не следует наваливаться всей тяжестью тела на кромку полыньи, которая будет обламываться все больше. Постарайтесь спокойно опереться локтями о лед, перевести тело в горизонтальное положение и, поворачиваясь на спину, выбраться из пролома.

Оказывая помощь провалившемуся человеку, следует лечь на лед, раскинув руки и ноги в стороны, подползти к полынье на безопасное расстояние и подать утопающему веревку, шарф, коловорот или другой предмет, помочь выбраться на крепкий лед.