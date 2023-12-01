Началась работа над цифровой картой родников Чувашии

Карту предложил создать Глава республики Олег Николаев. Этой теме адресован один из семи проектов-победителей конкурса регионального Минприроды в 2023 году.

В рамках проекта «Родники Чувашии» предполагается создать реестр подземных водных источников. В ЧГУ имени И.Н. Ульянова прошли мастер-классы, которые провели преподаватели. Молодежь получила теоретические знания по гидрогеологии и динамике родников, закрепила практические навыки по их изучению и описанию прилегающей территории.

В проекте «Родники Чувашии» несколько направлений. Это не только мастер-классы, но и субботники, открытые лекции активистов Русского географического общества, преподавателей историко-географического факультета ЧГУ, разработка унифицированной анкеты для сбора данных — с этого и начнется формирование реестра родников. Запланированы научные исследования, а также конкурс на лучший благоустроенный источник. К проекту планируется подключить муниципалитеты, школы, движения юных натуралистов и экологов. В последующем это послужит основой для создания Цифровой карты родников региона. К слову, следующий 2024 год объявлен в Чувашии Годом экологической культуры и бережного природопользования.