В Чувашии патрули выявляют факты незаконной вырубки елей

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото cap.ru

В лесу пусть будет елочка

К Новому году главный символ праздника нарасхват. Только вот не все отправятся на елочные базары. Чтобы браконьеры не губили ели и сосны, в республике стартовало усиленное патрулирование на лесных участках.
С наступлением зимы, как правило, учащаются случаи незаконной рубки хвойных пород деревьев, особенно вблизи населенных пунктов, линий электропередачи, дорог общего пользования. В прошлом году лесная охрана провела 300 рейдов, одновременно на передвижных постах дежурили сотрудники ГИБДД. Выявлен один факт — срубили сразу две ели. «Главная цель патрулирования — сохранить молодые хвойные деревья», — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов.
Напомним, за такое нарушение грозит штраф до 5 тыс. рублей с конфискацией «колючей красавицы». Если при этом ущерб превышает 5 тыс. рублей, может последовать уголовная ответственность. Все больше людей выбирают искусственные ели как самый долговечный и экологичный вариант. Однако если требуется приобрести живое дерево, есть вполне законный способ — обратитесь в Минприроды Чувашии, специалисты подскажут, как и в каком лесничестве это сделать.

Опубликовано: 5 декабря 2023 г.


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