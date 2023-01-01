В Чебоксарах открылся новый кадровый центр «Работа России»

Найти работу станет проще

Так теперь после комплексной модернизации по нацпроекту «Демография» называется столичный центр занятости по улице Водопроводной, 16а. В открытии современного и комфортного кадрового пространства приняли участие Глава Чувашии Олег Николаев и сенатор Российской Федерации Николай Владимиров. Трудоустроиться здесь помогут не только безработным, но и всем, кто хочет поменять работу или попробовать себя в другой сфере. А мамы в декрете, предпенсионеры, инвалиды, участники спецоперации и члены их семей могут пройти профессиональную переподготовку и получить новую профессию. Для соискателей и работодателей в центре оборудовали удобные зоны приема, появилось много новых возможностей, сервисов и услуг. Первый кадровый центр «Работа России», напомним, открылся в Чувашии в 2019 году в Канаше. До конца этого года, как отметил Олег Николаев, модернизируют и все остальные центры занятости республики.