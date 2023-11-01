Помимо Дня Чувашии 1 декабря на ВДНХ состоится церемония открытия «Елок России»

Хĕл Мучи и экскурсию проведет, и на перышке сыграет

На главной аллее уже установлены 90 зеленых красавиц, украшенных в соответствии с традициями и культурой всех 89 регионов страны. Девяностая по счету — голубая ель, символизирующая всю Россию. Вечером на деревцах разом зажгутся 360 тыс. огоньков, протяженность всех сияющих гирлянд — 36 км.

Кстати, все елочки — подарок выставке от Федерального агентства лесного хозяйства. Росли они в Московской области. Выкапывали и перевозили деревья аккуратно, ни одна ель не пострадала, сообщается на официальном сайте международной выставки-форума. Организаторы обещают после праздников высадить елочки возле ВДНХ.

Ну а экскурсии по новогодней аллее будут проводить Деды Морозы, приехавшие на выставку из разных регионов. Хель Мучи, так в русском варианте именуют нашего зимнего волшебника организаторы выставки, расскажет о чувашской елочке в нарядах из монет и бисера и ее не менее живописных «подружках» по соседству 1 декабря. Говорят, Дед Мороз из Чувашии на форуме «Россия» — самый музыкальный: он умеет играть на старинных инструментах и мастерить их своими руками, а еще утверждает, что если дать ему гусиное перышко — он и на нем сыграет.

Тем, кому вечером 1 декабря посчастливится быть на ВДНХ, сообщаем, что сбор экскурсионных групп намечен на 16.50 перед павильоном № 1. В дирекции выставки достижений уточняют: администратор от Чувашии будет в белом пуховике, в красной шапке с помпоном и с красной табличкой «Чувашская Республика. Хель Мучи».